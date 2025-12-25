危険運転致死傷罪の見直しを議論する法制審議会部会は25日、高速度と飲酒の適用要件に数値基準を新設する要綱案を取りまとめた。最高時速60キロ以下の一般道では50キロ超過が対象。政府は来年の通常国会で法改正を目指す。