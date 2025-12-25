人からかけられた言葉が、相手の意図とは違う意味に捉えられ、心に刺さってしまったことはありませんか。「褒められたのか」「否定されたのか」その境界が曖昧なままモヤモヤを抱える経験は、誰しも1度はあるものでしょう。【漫画】『誤解される人、されない人の決定的な差』（全編を読む）InstagramでB.B軍曹さんが投稿した作品『誤解される人、されない人の決定的な差』では、そんな言葉の受け取り方について描かれており話題と