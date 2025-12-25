「俺の味玉自慢させてほしい」【写真】黄身も最高の出来ばえ！そんなひと言とともに投稿された、美味しそうな半熟の煮玉子の写真が「Ｘ」で絶賛されました。一枚目の写真にはコクのありそうな茶色に染まった白身が、二枚目の写真には見るからに濃厚なとろりとした黄身が写っています。「沸騰したお湯で7分茹でる→すぐ水で冷ます『激アツの7』と覚えてくれってばよ！」「画像のは砂糖・醤油・酒・みりんを煮切ってから顆粒昆布ダ