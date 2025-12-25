日常生活で何気なく見ている街の風景は当たり前すぎて、細かいところへ意識が向きにくい。しかし、よく見ると、小さな違和感に気づくことがある。【写真】御堂筋の東側は「Namba」表記だが…？大阪の大動脈・御堂筋「難波交差点」の東西両側、御堂筋を挟んだ位置に交差点標示（以下、標示）がある。これのローマ字表記をあらためて見比べてみると、「Nanba」と「Namba」の「ん」表記に「n」と「m」の2パターンあることがわかる。こ