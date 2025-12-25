中国政府は、ライブコマースを通じた食品販売に対する安全管理を強化する方針を明確にしました。国家市場監督管理総局は12月23日、食品安全をテーマとする記者会見を開き、ライブ配信型電子商取引における食品安全責任を定めた新たな規定を近く施行すると発表しました。発表によると、新規定「ライブコマース事業者の食品安全主体責任履行に関する監督管理規定」は、すでに関連する作業手続きがほぼ完了しており、近日中に正式に公