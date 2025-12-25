中国メディアの海報新聞は22日、「日本は世界で最も高齢化している国」と報じた。記事は、「最新の報道によると、日本では65歳以上の人口の割合が全体の約30％に達しており、世界で最も高齢化が進んだ国となっている」と報道「2024年だけで認知症の高齢者の行方不明者数は1万8000人以上に上り、過去最多を記録した。大半は数時間以内に発見されているものの、約500人は発見時にすでに死亡しており、死因は低体温、事故、脱水などだ