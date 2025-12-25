カスハラとは、カスタマーハラスメントのことを指します。「お客様は神様です」という言葉もありますが、現代はお客様とお店の人は対等な立場にあるという考えが主流です。憂さ晴らしを目的としてカスハラを行う人もおり、お店の人に過剰なクレームを入れたり、謝罪の様子を撮影・公開したりと、行き過ぎた行為が問題になることも少なくありません。しかし、カスハラは相手を傷つける行為でしかなく、そこで得られる利益は一時的な