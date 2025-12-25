瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎにかけて雨雲がかかるでしょう。夜遅くからは岡山県北部で雪が降り、雷を伴うところがある見込みです。海沿いでは風が強まるため、強風や高波に注意してください。日中の最高気温は岡山で13度、津山で11度、高松で14度でしょう。24日よりもやや高い気温になります。 26日も岡山県北部では断続的に雪が降る見通しです。大雪となるおそれがあります。朝の最低気