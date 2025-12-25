2025年途中にドジャースを“戦力外”になったテイラー今季ドジャースに在籍した35歳の去就がいまだ決まらない。2025年シーズン途中にドジャースをDFA（事実上の戦力外）となり、エンゼルスと1年76万ドル（1億850万円）で契約したクリス・テイラー外野手。オフにFAとなったが、球団からのオファーを待つ日々が続いている。「ドジャース・ダイジェスト」の記者ステイシー・ウィーラーさんは、テイラーのこれまでの活躍をまとめた記