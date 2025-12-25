西武の西口文也監督（53）が、就任2年目の来季構想を明かした。海外フリーエージェント（FA）権を行使して加入した桑原将志も含め、基本的に横一線で争わせる方針だが、一塁に関して「レギュラーはタイラー・ネビンだけ」と明言した。加入1年目のネビンは137試合に出場し、いずれもチームトップの打率2割7分7厘、21本塁打、63打点の好成績をマーク。4番でも起用したが、桑原、林安可、カナリオらの新戦力が加わる来季の打順は