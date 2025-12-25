札幌市内の全ての小中学校で１２月２５日に２学期の終業式が行われ、子どもたちは２６日から始まる冬休みに心を躍らせていました。（山田健校長）「一つ一つできることを積み重ねて、なりたい自分を目指してください」元気な歌声を披露し２学期を締めくくったのは、白石区の大谷地小学校の児童たちです。２５日、札幌市内では小学校１９５校と中学校９５校、義務教育学校２校で終業式が行われました。（古屋芽衣さん）「お年玉いっ