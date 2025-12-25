俳優の飯豊まりえ（27）が25日、都内で行われた『JCB マジカル クリスマス 2026 発表会』に登場。友人の俳優・西野七瀬と自宅で絵のデッサンを習っていることを明かした。【写真】びっくり！サンタの登場に嬉しそうな表情を浮かべる飯豊まりえ飯豊はこの1年を漢字一字で「充」と表現。「プライベートでは習い事を5つ始めた」と話した。着物の着付け、アロマ、英語などを行っているとし、友人の俳優・西野七瀬と自宅で絵のデ