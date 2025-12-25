架空の業務委託費を計上して法人税などおよそ1億5700万円を脱税したとして、宮崎麗果の名前で活動するインフルエンサーが刑事告発されました。東京国税局から法人税法違反などの疑いで刑事告発されたのは、宮崎麗果の名前で活動するインフルエンサーで、東京・渋谷区の広告代理店「Solarie」を営む黒木麗香社長（37）です。黒木社長は架空の業務委託費を計上するなどして、2024年までの3年間に法人税と消費税あわせておよそ1億5700