今季は２年連続の最多勝に輝き、ソフトバンクを自由契約になっていた有原航平投手（３３）が、日本ハムと入団に合意したことが分かった。複数年契約となる見込み。プロ入りから２０２０年まで６年間在籍した古巣に６季ぶりの復帰となる。有原は２０年オフの米大リーグ（ＭＬＢ）挑戦を経て、２３年にソフトバンクに移籍。今季は２年連続の１４勝（９敗）をマークし、ソフトバンクの日本一に貢献した。今オフにはＭＬＢへの再挑