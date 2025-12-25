高市総理はきょう、経済財政諮問会議を開き、来年6月ごろの「骨太の方針」のとりまとめに向けて議論をスタートさせました。高市総理「強い経済の構築に向けて、責任ある積極財政の考え方のもと、経済財政政策をしっかりと推進してまいりますので、来年も引き続き活発なご議論をよろしくお願い申し上げます」政府はきょう午前、総理官邸で経済財政諮問会議を開き、来年度の経済見通しを踏まえて今後の課題などについて意見を交わし