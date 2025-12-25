子どもと接する業務に就く人の性犯罪歴を雇用主が確認する新制度「日本版ＤＢＳ」の運用開始まで１年となった２５日、こども家庭庁は、制度に参加している事業者を示す「こまもろうマーク」を発表した。日本版ＤＢＳは２０２６年１２月２５日に運用が始まる。こども性暴力防止法に基づき、学校や保育所などはＤＢＳ利用が義務となる。学習塾やスポーツクラブなど民間の事業者は任意で、国から認定を受ければ利用できる。性犯罪