電車に乗る機会も増える年末年始、気をつけたいのがマナーです。日本民営鉄道協会が発表した「迷惑行為ランキング」には、どんな項目が入ったのでしょうか。また10年で最多となるなど深刻なのが、駅員らへの暴力行為。きっかけには理不尽なものもあります。■年末年始、JR各社の指定席予約は？森圭介アナウンサー「年末年始の鉄道の予約状況、そしてピークの日を見ていきます。JR各社の指定席の予約数は、12月15日時点で524万席と