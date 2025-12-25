九州大学の病院長が架空の会合の開催通知を作成し、大学側に不正に宿泊費などを支出させていたことが明らかになりました。九州大学病院の病院長を24日付で辞任したのは、中村雅史氏です。大学によりますと、ことし2月に出張した教員が、私用で延泊した分の宿泊費と日当が不支給となったことを中村元病院長に相談しました。中村元病院長は実際には開かれていない会合が開かれたかのように見せるため、事務方に架空の会合の開催日時