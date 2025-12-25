アジア株ほぼ休場、中国上海総合は小幅高 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数休場 中国上海総合指数 3944.71（+3.76+0.10%） 台湾加権指数休場 韓国総合株価指数休場 豪ＡＳＸ２００指数休場 NZSX 休場 本日のアジア市場は日本、中国など一部を除いてほぼ休場 上海総合は昨日の買いが目立ったネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、衛星通信の中国東方紅衛星（チャイナス