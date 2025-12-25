【新華社昆明12月25日】中国雲南省昭通市鎮雄県五徳鎮の大営炭鉱で24日午後8時10分（日本時間同9時10分）ごろ、石炭とガスの突出と見られる事故が起き、7人と連絡が取れなくなった。これまでに4人が救出されたが、いずれも死亡が確認された。残り3人の捜索・救助活動が全力で進められている。同県政府新聞（報道）弁公室が25日明らかにした。事故発生を受け、同省と市、県が緊急対応を発動し、救護や応急、消防、衛生健康など