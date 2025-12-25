12月22日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが明かした、DAIGO家の“クリスマスのごちそう”に注目が集まった。 ©ABCテレビ この日は、「手羽中のムニエルプロヴァンス風」を辻調理師専門学校の紫藤慧先生が紹介。トマトの赤にパセリの緑と華やかなカラーが映える、クリスマスの食卓にピッタリのチキン料理だ。 ©ABCテレビ