2023年1月、当時首相の岸田文雄氏が伊勢神宮を訪問する直前、爆竹が破裂した事件で、三重県警が威力業務妨害の疑いで容疑者を特定しないまま書類送検し、津地検が嫌疑不十分で不起訴としたことが25日、県警への取材で分かった。