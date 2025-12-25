名古屋市内の商店街にある豊臣秀吉像の首が折られた事件で、警察は器物損壊の疑いで愛媛県警の警察官らを書類送検する方針です。 【画像を見る】首を折られた商店街の｢豊臣秀吉像｣ 頭が“ひっくり返った”写真も…ガムテープで巻かれ痛々しい姿に この事件はことし8月、名古屋市西区の円頓寺商店街にある豊臣秀吉像の首が折られていたものです。秀吉像は強化プラスチック製で、12年前に設置されました。 警察官は“秀吉像