「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１１時現在で、武蔵精密工業が「売り予想数上昇」で１位となっている。 同社はホンダを主要取引先とする自動車部品メーカーだが、成長領域としてＡＩデーターセンター向けに拡大が期待されている蓄電装置のハイブリッド・スーパー・キャパシターの生産動向に投資家の関心が向かっている。武蔵精密