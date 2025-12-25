ｅＢＡＳＥが反発している。午前１１時ごろ、キャッシュレス決済企業のＰＯＳ情報管理に関する特許を取得したと発表したことが好感されている。 同技術は、消費者がキャッシュレス決済で購入した商品が分からないという問題を解決する情報処理システムサービスを実現するもの。同技術によりユーザーはスマートフォンなどで商品リストを含む利用明細をいつでも簡単に確認できるようになり、不正利用