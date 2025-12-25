耳の下が痛い時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「耳の下が痛い」原因はご存知ですか？医師が片方だけ痛む場合も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：森崎 剛史（医師） 鳥取大学医学部卒業。医学博士。耳鼻咽喉科全般、声の疾患、甲状腺腫瘍を