25日前引けの日経平均株価は反発。前日比5.54円（0.01％）高の5万349.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1110、値下がりは433、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を26.07円押し上げ。次いでファナック が10.86円、コナミＧ が7.52円、第一三共 が6.62円、ソニーＧ が6.52円と続いた。 マイナス寄