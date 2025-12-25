25日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数818、値下がり銘柄数526と、値上がりが優勢だった。 個別では津田駒工業がストップ高。クシム、アクセスグループ・ホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、太洋基礎工業、三井住建道路、大本組、イチケンなど58銘柄は年初来高値を更新。ケミプロ化成、岡本硝子、ヒーハイスト、アー