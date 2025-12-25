25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 30961 -42.6 43080 ２. 日経Ｄインバ6894 -49.05850 ３. 純金信託4664 -46.0 21485 ４. 楽天Ｗブル4138 -29.7 51120