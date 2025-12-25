和歌山県田辺市では、市街地にクマが出没した場合、一定の条件下で銃を使って捕獲できる「緊急猟銃」のシミュレーション訓練が行われました。今回の訓練は和歌山県と田辺市が合同で実施し、警察や消防、地元の猟友会などが参加しました。今年９月、相次ぐクマによる被害を受け改正法が施行され、人の生活圏にクマなどが出没した場合、一定の条件を満たせば、市長・村長の判断で銃による捕獲が可能になりました。訓練では、