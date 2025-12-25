25日夜以降、西から年末寒波が襲来し、冬の嵐となるでしょう。26日にかけて、日本海側を中心に、大雪や猛吹雪となるおそれがあり、交通障害に警戒が必要です。このあと日中は雨の所が多いものの、25日夜以降、雪の範囲が増えてくるでしょう。あすは日本海側を中心に強い雪が降り、暴風を伴って、猛吹雪となる所がある見込みです。26日朝までに予想される降雪量は、近畿で30センチ、九州北部で20センチ、その後、27日朝までに東北、