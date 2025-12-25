シュークリーム専門店ビアードパパは来年1月6日から31日までの期間限定で、『北海道ミルクバニラシュー』（税込300円）を販売する。【写真】特産品がズラリ！「ビアードパパご当地シューファン投票」エントリー商品同商品は、今年5月に実施した参加型企画「ビアードパパご当地シューファン投票」にて、総投票数1万7898票の中から見事1位に選ばれた商品。消費者の熱い想いに応え、今回約7年ぶりの復活を果たした。サクサク食感