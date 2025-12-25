讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、来年1月3日から13日までの期間限定、数量限定で、『大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん』（並：税込990円／大：税込1170円）を販売する。【写真】サックサクの「大海老天」うどんは、太くて長いことから、古来より長寿を祈る縁起物として食べられてきた。「年明けうどん」とは、純白のうどんに紅の食材を添え、年の初めに食べることで、その年の人々の幸せや長寿を願うもの。同店では