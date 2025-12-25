法人税と消費税計約１億５７００万円を脱税したなどとして、東京国税局が広告代理業「Ｓｏｌａｒｉｅ」（東京都渋谷区）と、同社の代表取締役でインフルエンサーとしても知られる黒木麗香氏（３７）ら３人を法人税法違反と消費税法違反の容疑で東京地検に告発したことがわかった。２４日付。黒木氏のほかに告発されたのは、それぞれ別の会社役員の男性２人（５２歳、４４歳）。関係者によると、Ｓｏｌａｒｉｅは、美容関連会