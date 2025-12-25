女優の飯豊まりえ（27）が25日、都内で「JCBマジカルクリスマス2026発表会」に出席した。来年1月5日に28歳の誕生日を迎える。ひと足先に、ケーキで祝福され、「一番早くお誕生日をお祝いしてもらいました」と笑顔。「心がときめくことを大事にして過ごしていきたい。新しいことに積極的に挑戦していく1年にしたい」と抱負を語った。