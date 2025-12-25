【モデルプレス＝2025/12/25】TBSアナウンサーの近藤夏子が12月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親が手作りしたトッポギを紹介し、話題を呼んでいる。【写真】29歳TBSアナ「お母様のセンス最高」ちくわ入りトッポギ公開◆近藤夏子アナ、母のちくわ入りトッポギ披露近藤アナは「このまえ、韓国ドラマを観まくっている母が感化されてトッポギを作ってくれました」とコメントし、たっぷりの手作りトッポギの写真を公開。