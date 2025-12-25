とたの新曲「あげない」が、テレ東系ドラマ24『婚活バトルフィールド37』のエンディングテーマに決定した。とたの楽曲がドラマに起用されるのは今作が初となる。ドラマ24『婚活バトルフィールド37』の原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりが描く、同名漫画。主人公・赤木ユカ（37歳独身）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつ