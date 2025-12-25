プロ野球・巨人の田中将大投手の妻で、タレントの里田まいが、夫婦でのテレビ出演を伝えた。２５日までにインスタグラムで「まさかまさかの夫婦でテレビさんまさんに直接、２００勝セレモニーでは大変お世話になったお礼ができてよかったです」とつづり、来年１月２日放送のフジテレビ系「さんまのまんま４２年目もあの頃のまんまＳＰ」（午後３時４０分）に出演することを報告。「ヘキサゴン時代のスタッフさんたちにも