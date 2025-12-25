バルセロナで3度のラ・リーガ制覇、ラフィーニャが現役引退を発表したスペイン1部バルセロナなどでプレーした元ブラジル代表MFラフィーニャが32歳で現役引退を発表した。父に1994年のワールドカップ優勝メンバーである元ブラジル代表MFマジーニョ、兄に元スペイン代表MFチアゴ・アルカンタラを持つラフィーニャはバルセロナの下部組織で育ち、2011年にデビューした。2015-16シーズンに右膝十字靱帯断裂の重傷を負ってからは