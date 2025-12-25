キム・カーダシアンが、リアリティ番組「カーダシアン家のお騒がせセレブライフ」に出演する直前、名前の表記を「キンバリー・カーダシアン」から「キム・カーダシアン」へ変更していたことを明かした。キムは、2007年の放送開始前に画面上の名前を見て「長すぎる」と感じ、放送直前に短縮を決めたという。 【写真】さすがセレブ！高級車に座ってポーズ キムは米タイム誌の取材で、「番