九州は、今夜(25日)から明日26日にかけて今季一番の強い寒波が襲来し、山沿い中心に平野部でも一部積雪のおそれがあります。積雪や路面の凍結にご注意ください。また、沿岸海上は暴風のおそれがあります。暴風や高波に警戒・注意してください。今夜(25日)〜明日26日は強い寒気襲来今日25日、九州付近は次第に冬型の気圧配置が強まります。今夜(25日)から明日26日は九州北部の上空1500m付近に約氷点下12度と、今季一番の強い寒気が