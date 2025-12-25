サーティワンに、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のアイスクリームが登場！「お正月スペシャルセットトイ・ストーリー」と「トイ・ストーリー/ サンデー」が期間限定で販売されます☆ サーティワン ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』アイスクリーム  サーティワンの期間限定メニューとして「お正月スペシャルセットトイ・ストーリー」と「トイ・ストーリー/ サンデー」が登場。2026年の