〈《連載最終回》上沼恵美子邸で深夜に怪しい音が…「別居中の主人の寝室へ」その壁一面に広がっていた“ありえない光景”とは〉から続く日本を代表する司会者・上沼恵美子さんによる「週刊文春」の大人気連載を書籍化した『上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ』。連載は12月25日発売号をもって、惜しまれつつ遂に最終回を迎えました。今回は文春オンライン上で多くの方に読まれた「仕事が続かない20歳の息子」を特別に再公開