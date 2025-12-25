「いつか私の声が届く日が来るだろう、頑張ってくれるだろう、そんな期待もありました。それが何度も何度も裏切られて、辛くて……、悲しくて……、苦しくて……、こんな事件を起こしてしまいました」【写真】この記事の写真を見る（2枚）周囲から「真面目で気配りのできる女性」と評判だった華奢な女性はなぜかつて愛した男を殺害したのか？平成30年・東京で起きた事件をお届け。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の1