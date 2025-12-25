熊本県で橋梁建設などを担う元田工務店より、単身赴任で働く従業員とその家族に焦点を当てたドキュメンタリー動画が公開されました。2025年12月25日に公開されたこの動画は、熊本で暮らす妻子へ「大阪で働く父に会いに行く旅」をサプライズでプレゼントし、その再会の瞬間を記録した感動のノンフィクション作品です。 元田工務店 ドキュメンタリー動画「絆のかけ橋」 公開日：2025年12月25日公開媒体：YouTube企画