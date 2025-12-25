〈「何度も裏切られて苦しくて」ウソをやめない元恋人を包丁で殺害⋯“真面目で気配りのできる”と評判の女性（22）が「殺人犯」になった切ない事情（平成30年・東京）〉から続く元恋人への執着と金銭トラブルは、ついに刃傷沙汰へと発展する。自殺未遂、再燃する殺意、そして未明の侵入――。包丁を手にアパートへ向かった22歳女性は、どのような心理の末に殺害へ至ったのか。平成30年・東京で起きた事件のその後とは？