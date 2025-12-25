漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、おさななじみと毎年開催しているクリスマス会のお話です。来年で中学生になる友達の子どもが今回は欠席と聞き、心がざわついたようで……。この漫画をすべて読む（全5P）次回は2026年1月15日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に心底不安になるのはどうして？負の感情