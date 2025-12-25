台湾を巡る高市早苗首相の国会答弁を契機に勃発した“日中新冷戦”。アメリカが覇権を握る世界秩序の中、日本はどう立ち回るのが正解なのか。スコット・ベッセント米財務長官を友人に持ち、ジョージ・ソロスに10億ドルも大儲けさせたという逸話を持つ伝説のコンサルタント・齋藤ジン氏が語る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）2025年、投資コンサルタントとして日本のメディアにもひっぱりだことなった齋藤氏漁船衝突、尖閣