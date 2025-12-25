プロ野球・ロッテは25日、横山陸人投手が選手会長に就任することを発表しました。横山投手は専大松戸高校から2019年にドラフト4位でロッテに入団。昨季は43試合に登板で防御率1.71を記録すると、今季は自己最多の50試合に登板し、防御率2.08、20ホールド、12セーブとブルペンを支えました。今オフには「60」から引退した美馬学投手が背負っていた「15」に変更しています。中村奨吾選手に代わり新選手会長に就任することが決まった