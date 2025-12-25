時速約3500ノット世界で飛んでいる多くの航空機をほぼリアルタイムで追えるサイト「フライトレーダー24」上で、クリスマスの時期に出現した「サンタの機影」。この機影が、2025年12月24日夕刻、日本上空を通過しました。どういった航路を辿ったのでしょうか。【画像】速度やばい…これが「日本上空を飛ぶサンタの機影」全貌です「サンタの機影」は、SANTA1便として出現。通常同サイトでは、飛行機のシルエットを模したアイコンが